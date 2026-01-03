Россия осудила США за вооруженную агрессию против Венесуэлы

Новости
МИД РФ сделал заявление в связи с действиями США в Венесуэле. В ведомстве подчеркнули, что «акт вооруженной агрессии <…> вызывает глубокую озабоченность и осуждение». Там отметили, что «предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны». 


«Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости», — добавили в МИД. 


В складывающейся ситуации важно, прежде всего, не допустить дальнейшей эскалации, настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога, считают в министерстве. 


«Исходим из того, что все партнеры, у которых могут быть претензии друг к другу, должны искать пути к решению проблем через диалоговые развязки. Мы готовы их в этом поддерживать», — заявили в МИД. 


По мнению российской стороны, Латинской Америке необходимо оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году, Венесуэле при этом должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу, без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне. 


«Подтверждаем нашу солидарность с венесуэльским народом, поддержку курса его боливарианского руководства, направленного на защиту национальных интересов и суверенитета страны», — заявили в ведомстве. 


Кроме того, в МИД поддержали заявление венесуэльских властей и руководства стран Латинской Америки о безотлагательном созыве заседания Совета Безопасности ООН. 


В ведомстве уточнили, что данных о пострадавших россиянах нет. Посольство России в Каракасе работает штатно, поддерживает контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории Венесуэлы.


Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что власти не в курсе местонахождения Николаса Мадуро и его жены, и потребовала от США доказать, что президент жив. По Конституции Венесуэлы, вице-президент выполняет функции главы государства в случае, если тот не способен на это.


Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Николаса Мадуро вместе с супругой захватили американские силовики. Подробностей американский лидер не привел.

