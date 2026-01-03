Трамп: США успешно провели полномасштабный удар по Венесуэле, Мадуро захвачен

Президент Дональд Трамп сообщил, что США успешно провели полномасштабный удар по Венесуэле. По его словам, глава государства Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны. Куда именно — он не уточнил.





CBS News сообщает, что Мадуро и его супругу захватили бойцы американского элитного подразделения «Дельта».





США не понесли потерь среди личного состава в ходе военной операции на территории Венесуэлы, пишет The New York Times.





Трамп пообещал вскоре выступить в Мар-а-Лаго на пресс-конференции и предоставить все подробности. Президент отметил, что общение с прессой запланировано на 11:00 по местному времени (19:00 мск).