«Путешествие в Рождество»: мастер-классы и Дед Мороз в Северном Медведкове

Одна из площадок находится на улице Грекова. Это в районе Серверное Медведково. Оформители мастерски украсили все пространство. Конечно же, не забыли о новогодних елках. Символ 2026 года — красная лошадь. Считается, что она приносит удачу, процветание, успех и энергию.





На площадке проводятся бесплатные мастер-классы, анимационные программы и фотосессии с Дедом Морозом и Снегурочкой. Здесь приятно провести время людям всех поколений: малышам весело, взрослым — интересно, а пожилым — комфортно.





Кроме того, можно купить уникальные авторские сувениры, теплые вещи ручной работы для родных и близких и продукцию местных производителей, а также соленья из разных регионов России. Или просто выпить ароматные горячие напитки.





Подробнее о фестивале «Путешествие в Рождество» можно почитать на официальном сайте проекта.