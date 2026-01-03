Новости
«Путешествие в Рождество»: мастер-классы и Дед Мороз в Северном Медведкове
С фестивалем «Путешествие в Рождество» сказка становится ближе для всех. Интересное для себя найдет каждый житель и гость Москвы. Тут можно прогуляться неспешно по новогодней столице, сделать фото на фоне самой красивой елки, погонять на автосимуляторах и попробовать вкуснейшие новогодние блюда. Фестиваль стартовал 12 декабря и продлится до 11 января включительно.

Одна из площадок находится на улице Грекова. Это в районе Серверное Медведково. Оформители мастерски украсили все пространство. Конечно же, не забыли о новогодних елках. Символ 2026 года — красная лошадь. Считается, что она приносит удачу, процветание, успех и энергию.


На площадке проводятся бесплатные мастер-классы, анимационные программы и фотосессии с Дедом Морозом и Снегурочкой. Здесь приятно провести время людям всех поколений: малышам весело, взрослым — интересно, а пожилым — комфортно. 


Кроме того, можно купить уникальные авторские сувениры, теплые вещи ручной работы для родных и близких и продукцию местных производителей, а также соленья из разных регионов России. Или просто выпить ароматные горячие напитки. 


Подробнее о фестивале «Путешествие в Рождество» можно почитать на официальном сайте проекта. 

