Мадуро после взрывов в Каракасе ввел в Венесуэле военное положение

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения. Глава МИД Иван Хиль Пинто заявил, что республика подверглась военной агрессии со стороны США. По его словам, также были атакованы гражданские объекты.





Министр подчеркнул, что Вооруженные силы Венесуэлы развернуты для защиты суверенитета страны.





Администрация Трампа осведомлена о взрывах, прогремевших в столице Венесуэлы, сообщает CBS News со ссылкой на источники. Официальных комментариев со стороны властей США пока нет.





Вместе с тем журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила, что Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты.





Ударам подверглись военные базы, в том числе Форт-Тиуна, где находятся штаб-квартира Минобороны республики и командования армии, пишет венесуэльское издание Efecto Cocuyo. Официально это не подтверждено.





В Каракасе появилась бронетехника. Боевые машины выведены на улицы недалеко от президентского дворца. В Сети также публикуют кадры новых ударов по Венесуэле.





Российское посольство в результате взрывов в Каракасе не пострадало, сообщили в дипмиссии.





Президент граничащей с Венесуэлой Колумбии Густаво Петро заявил, что Каракас подвергся ракетной атаке. Он призвал провести срочное совещание, в том числе в ООН.