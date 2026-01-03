В Каракасе прогремели взрывы, над городом летают военные вертолеты США

Взрывы прогремели в столице Венесуэлы Каракасе. Очевидцы публикуют кадры. В небе над городом летают, предположительно, американские военные вертолеты.





В Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом также пролетело несколько самолетов, сообщает Reuters. Отмечается, что в результате взрывов поблизости от крупной военной базы в южной части Каракаса отключилось электричество.





В последние месяцы США нарастили военные силы в Карибском море. Американские войска наносили удары по лодкам, на которых, как утверждается, перевозили наркотики.





В ноябре Штаты объявили власти Венесуэлы террористической организацией и ввели блокаду нефтяных танкеров, идущих в страну.