В Каракасе прогремели взрывы, над городом летают военные вертолеты США
В одном из районов столицы Венесуэлы отключилось электричество

Pfc. Eli Johnson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрывы прогремели в столице Венесуэлы Каракасе. Очевидцы публикуют кадры. В небе над городом летают, предположительно, американские военные вертолеты.


В Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом также пролетело несколько самолетов, сообщает Reuters. Отмечается, что в результате взрывов поблизости от крупной военной базы в южной части Каракаса отключилось электричество. 


В последние месяцы США нарастили военные силы в Карибском море. Американские войска наносили удары по лодкам, на которых, как утверждается, перевозили наркотики. 


В ноябре Штаты объявили власти Венесуэлы террористической организацией и ввели блокаду нефтяных танкеров, идущих в страну.

