Зеленский назначил министром обороны Михаила Федорова

Он стал четвертым на этой должности с начала СВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым министром обороны страны станет первый вице-премьер и глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.


По словам Зеленского, Федоров «глубоко занимается вопросами по линии дронов», а также результативно работает со сферой цифровизации госуслуг и процессов.  


Как сообщается, нынешний министр обороны Денис Шмыгаль останется в президентской команде. Зеленский поблагодарил его за работу. Шмыгаль занимал должность менее шести месяцев, до этого пять лет был премьер-министром Украины. 


Ранее Зеленский анонсировал и другие кадровые перестановки. 2 января руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов был назначен на должность главы офиса президента Украины, а начальником ГУР стал глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

