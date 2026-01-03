Зеленский назначил министром обороны Михаила Федорова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым министром обороны страны станет первый вице-премьер и глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.





По словам Зеленского, Федоров «глубоко занимается вопросами по линии дронов», а также результативно работает со сферой цифровизации госуслуг и процессов.





Как сообщается, нынешний министр обороны Денис Шмыгаль останется в президентской команде. Зеленский поблагодарил его за работу. Шмыгаль занимал должность менее шести месяцев, до этого пять лет был премьер-министром Украины.





Ранее Зеленский анонсировал и другие кадровые перестановки. 2 января руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов был назначен на должность главы офиса президента Украины, а начальником ГУР стал глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.