В Минобороны России опровергли информацию о нанесении ВС РФ удара по Харькову

В Министерстве обороны России опровергли информацию об ударе ВС РФ по Харькову. В ведомстве добавили, что российские силы не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте города.





Там отметили, что, судя по опубликованным украинскими ресурсами видеоматериалам, эпицентр взрыва располагался в торговом центре «Персона». На опубликованных до взрыва в ТЦ кадрах видно сильное задымление, что говорит о детонации хранившихся боеприпасов ВСУ, обратили внимание в Минобороны.





В ведомстве подчеркнули, что заявления Киева о российском ударе по Харькову нацелены на отвлечение внимания от совершенного ВСУ теракта в Хорлах.





Удар по по кафе и гостинице в населенном пункте Хорлы Херсонской области был нанесен в ночь на 1 января, когда мирные жители встречали Новый год. По последним данным, жертвами атаки стали 28 человек, в том числе двое детей. Свыше 60 пострадали.