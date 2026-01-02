Новости
Число погибших в результате атаки ВСУ на гостиницу в Херсонской области выросло до 28
Число погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы увеличилось до 28 человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. 


«В больнице сегодня погибли трое. Пострадавших уже, вместе с погибшими, более 60. Находилось во время удара в этом кафе больше 100 человек», — рассказал Сальдо. 


Ранее также сообщалось, что среди погибших — двое несовершеннолетних. Сальдо допустил, что к удару может быть причастна бригада ВСУ «Птицы Мадьяра». Daily Storm рассказал, чем известно подразделение.


В ночь на 1 января украинские дроны атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в селе Хорлы Херсонской области. Там мирные жители отмечали Новый год. Возник пожар, который удалось потушить только утром.

