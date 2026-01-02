Новости
Трамп заявил, что армия США готова прийти на помощь протестующим в Иране
В ответ власти Исламской республики рекомендовали американскому лидеру «позаботиться о безопасности своих солдат» undefined
Соединенные Штаты готовы прийти на помощь протестующим в Иране, если их начнут расстреливать, заявил президент США Дональд Трамп. 


«Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что для Ирана обычное дело, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы вооружены и готовы к действиям», — написал американский президент в Truth Social. 


Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани в ответ заявил, что вмешательство США во внутренние вопросы будет означать «дестабилизацию всего региона» и «подрыв интересов Америки».  


«Пусть народ США знает: авантюру начал Трамп. Пусть он позаботится о безопасности своих солдат», — сказано в публикации чиновника в X. 


Протесты в Иране продолжаются с конца декабря. Волнения начались из-за обвала местной валюты и роста цен. Изначально на улицы вышли продавцы, позже к акциям присоединились другие граждане. На фоне экономического кризиса глава иранского ЦБ Мохаммад Фарзин подал в отставку. 


Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил министру внутренних дел начать диалог с протестующими, «чтобы правительство могло приложить все свои силы для решения проблем». 


Обе стороны — и протестующие, и силовики — применяют насилие. Погибли минимум пять человек. Нынешние беспорядки в Иране стали крупнейшими с 2022 года.

