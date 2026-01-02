Зеленский назначил новым главой ГУР Олега Иващенко

Главой Главного управления разведки (ГУР) вместо Кирилла Буданова станет руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.





«С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины», — написал Зеленский в Telegram-канале.





Известно, что Иващенко имеет воинское звание генерал-лейтенанта. В марте 2022 года был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Главой Службы внешней разведки Иващенко стал с марта 2024 года.





Ранее Зеленский предложил Буданову возглавить офис президента страны. Тот принял это предложение.