«Отличный выбор»: Медведев прокомментировал назначение Буданова на пост главы офиса Зеленского

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев словами про Карабаса-Барабаса прокомментировал назначение Кирилла Буданова на пост главы офиса президента Украины Владимира Зеленского.





«Утративший легитимность кровавый клоун выбрал нового главу офиса. Им стал террорист Буданов. Отличный выбор», — заявил зампред Совбеза РФ.





Он выразил сожаление в связи с тем, что «есть всего одна вакансия».





«А так — другую надо было бы предложить крупному полководцу [Валерию] Залужному. И сразу смахнуть с шахматной доски обоих возможных соперников на выборах президента. Впрочем, вряд ли это поможет тряпичной кукле с «накокаинным» носом. Ей все равно не жить, Карабас-Барабас отправит ее в печь», — уверен Медведев.





Буданову 39 лет. С 2020 года он возглавляет украинскую военную разведку. В России его обвиняют в причастности более чем к 100 терактам, в том числе на Крымском мосту в октябре 2022-го.





Офис Зеленского с 2020 года возглавлял Андрей Ермак. В ноябре 2025-го на фоне коррупционного скандала он ушел в отставку.