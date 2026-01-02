Новости
Новости 18+
St
Зеленский объявил, что новым главой офиса президента станет глава ГУР Буданов
18+
Глава государства отметил, что тот обладает навыками, которые помогут в работе undefined
Новости

Зеленский объявил, что новым главой офиса президента станет глава ГУР Буданов

Глава государства отметил, что тот обладает навыками, которые помогут в работе

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе украинской военной разведки Кириллу Буданову возглавить офис президента страны.


«Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и офис президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства», — написал Зеленский в Telegram-канале. 


Он также дал поручение новому руководителю офиса во взаимодействии с секретарем СНБО Украины, а также другими необходимыми руководителями и институтами подготовить обновленную редакцию Стратегических основ обороны.


Кроме того, он поручил подготовить последующие шаги по развитию страны и представить их на утверждение.


Буданову 39 лет. 5 августа 2020 года Зеленский назначил его начальником Главного управления разведки Минобороны. 


28 ноября Зеленский сообщил о том, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Ранее в этот же день у чиновника в квартире прошли обыски. 


Сам Ермак после отставки сообщил, что уйдет на фронт, однако не уточнил сроки.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#владимир зеленский #назначение #кирилл буданов
Загрузка...
Загрузка...