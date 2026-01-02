Зеленский объявил, что новым главой офиса президента станет глава ГУР Буданов

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе украинской военной разведки Кириллу Буданову возглавить офис президента страны.





«Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и офис президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства», — написал Зеленский в Telegram-канале.





Он также дал поручение новому руководителю офиса во взаимодействии с секретарем СНБО Украины, а также другими необходимыми руководителями и институтами подготовить обновленную редакцию Стратегических основ обороны.





Кроме того, он поручил подготовить последующие шаги по развитию страны и представить их на утверждение.





Буданову 39 лет. 5 августа 2020 года Зеленский назначил его начальником Главного управления разведки Минобороны.





28 ноября Зеленский сообщил о том, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Ранее в этот же день у чиновника в квартире прошли обыски.





Сам Ермак после отставки сообщил, что уйдет на фронт, однако не уточнил сроки.