Семь человек погибли в ДТП в Волгоградской области
На трассе Москва — Волгоград столкнулись три автомобиля undefined
В Волгоградской области в результате ДТП погибли семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.


Авария произошла вечером 8 января на 762-м километре федеральной автодороги Р-22 Москва — Волгоград в Михайловском районе. По предварительной информации, столкнулись три машины. Спасатели, полиция и скорая работают на месте происшествия.


Личности погибших устанавливаются. Обстоятельства и причины аварии выясняются.


Как уточнили в областной администрации, губернатор Андрей Бочаров поручил профильным ведомствам и местным властям оказать всестороннюю поддержку семьям погибших и пострадавших, а также установить причины аварии.

#волгоградская область #погибшие #смертельное дтп
