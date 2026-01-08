Семь человек погибли в ДТП в Волгоградской области

В Волгоградской области в результате ДТП погибли семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.





Авария произошла вечером 8 января на 762-м километре федеральной автодороги Р-22 Москва — Волгоград в Михайловском районе. По предварительной информации, столкнулись три машины. Спасатели, полиция и скорая работают на месте происшествия.





Личности погибших устанавливаются. Обстоятельства и причины аварии выясняются.





Как уточнили в областной администрации, губернатор Андрей Бочаров поручил профильным ведомствам и местным властям оказать всестороннюю поддержку семьям погибших и пострадавших, а также установить причины аварии.