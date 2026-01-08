Глава Грайворонского округа Панков ранен при атаке дрона ВСУ

Новости
Глава Грайворонского городского округа Белгородской области Дмитрий Панков получил ранения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.


По его словам, Панков выехал в село Головчино, чтобы оценить последствия первого удара дрона по коммерческому объекту. В этот момент последовала повторная атака, во время которой глава округа помогал женщине, чей автомобиль пострадал от предыдущего взрыва. В результате он получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения.


Состояние Дмитрия Панкова медики оценивают как средней степени тяжести. Гладков отметил, что это уже третье ранение главы округа, и назвал его примером мужества. 


«Это уже третье ранение Дмитрия Александровича. Он — настоящий пример мужества и героизма! И огромной ответственности! Только что с ним переговорил. Он, как и всегда, спокоен и уверен! Красавец! На таких людях и стоит земля Белгородская! Врачи у нас очень хорошие, уверен, помощь будет оказана максимально профессионально. И ждем возвращения в строй!» — говорится в сообщении.


Пострадавший доставлен в Грайворонскую центральную районную больницу.

