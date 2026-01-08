Российского баскетболиста Даниила Касаткина выпустили из французской тюрьмы

Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции по запросу США, был освобожден из тюрьмы и уже вернулся в Россию. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.





Его обменяли на гражданина Франции Лорана Винатье*, осужденного в РФ. Указом президента России Владимира Путина француз был помилован.





Напомним, Касаткин был задержан в парижском аэропорту в июне 2025 года по запросу США. Его обвиняли в причастности к деятельности хакерской группировки, а суд разрешил его экстрадицию. Россиянину грозило до 25 лет тюрьмы.





Винатье в декабре 2024 года был приговорен к трем годам лишения свободы за неисполнение обязанностей иноагента, а позднее ему было предъявлено обвинение в шпионаже.





В ходе программы «Итоги года» с Владимиром Путиным в декабре журналист Жером Гарро поднял вопрос о судьбе своего соотечественника Винатье. Гарро поинтересовался, есть ли возможность для семьи француза рассчитывать на его обмен или помилование. Тогда Путин сказал, что ничего не знает об этом деле и пообещал разобраться.





Президент Франции Эммануэль Макрон обрадовался освобождению гражданина своей страны.





* Признан Минюстом РФ иноагентом