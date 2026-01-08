«Путешествие в Рождество»: новогодняя сказка в Очаково-Матвеевском

Здесь открыта фабрика подарков «Москва помогает», куда люди приносят новые, упакованные вещи для бойцов СВО, детей из новых регионов, а также корм для животных. Кроме того, можно оставить открытку с теплыми словами для тех, кому сейчас особенно нужна поддержка.





Горожане, участвующие в различных проектах, могут посетить павильон «Миллион призов», чтобы обменять накопленные баллы на подарки. Эта площадка также участвует в зимнем квесте «Путешествие за подарком мечты», в рамках которого участники собирают печати в паспортах и затем обменивают их на призы в пункте выдачи.





«Я пришел с детьми. Постоянно сюда ходим, потому что здесь в новогоднюю ночь и вечер всегда прекрасная обстановка, праздничная атмосфера. Здесь и спорт, и разные развлечения. Сейчас еще на карусель пойдем», — рассказал гость фестиваля.





На площадке проводятся семейные викторины, встречи и фотосессии с ростовыми персонажами, вдохновленными советскими открытками. Студия новогоднего декора предлагает создать уникальные елочные украшения: от деревянных подвесок до ватных фигурок и ретро-гирлянд. Также работает новогодняя почта, где можно выбрать и отправить друзьям и близким ретро-открытку с персональным посланием.





Любители активного отдыха смогут посетить зону автосимуляторов и принять участие в состязании «Самый сильный житель района», где проходят как индивидуальные, так и командные эстафеты. Для гостей работает открытый каток с возможностью проката коньков.





Это далеко не все, чем можно заняться на фестивале. Подробная информация о проекте доступна на официальном сайте.