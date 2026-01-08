Россия осудила силовой захват американцами судна «Маринера» под российским флагом

Министерство иностранных дел России осудило захват американскими военными нефтяного танкера «Маринера» под российским флагом в международных водах Северной Атлантики. В ведомстве назвали действия США грубейшим нарушением норм международного морского права.





Как говорится в заявлении ведомства, судно 24 декабря получило разрешение на плавание под государственным флагом РФ и осуществляло мирный проход. Россия заранее уведомляла американскую сторону о принадлежности и статусе танкера и требовала прекратить его преследование кораблем Береговой охраны США. Согласия на досмотр и захват Москва не давала.





В заявлении говорится, что высадка военных на судно и пленение экипажа не имеют законных оснований, а ссылки США на свое санкционное законодательство несостоятельны. МИД отвергает «неоколониальные замашки» Вашингтона и предупреждает, что инцидент ведет к нарастанию военно-политической напряженности.





«Результатом инцидента с «Маринерой» может стать лишь дальнейшее нарастание военно-политической напряжённости в Евро-Атлантике, а также зримое снижение «порога применения силы» против мирного судоходства», — говорится в сообщении.





Россия потребовала немедленно прекратить незаконные действия в отношении «Маринеры», обеспечить гуманное обращение с экипажем, в котором есть российские граждане, и не препятствовать их возвращению на родину.





Marinera изначально ходила под флагом Панамы, но после начала погони поменяла его на российский и сменила юрисдикцию — тоже на РФ, писала The New York Times.