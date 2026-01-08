Новости
Россия осудила силовой захват американцами судна «Маринера» под российским флагом
Москва призвала Вашингтон соблюдать международное право undefined
Министерство иностранных дел России осудило захват американскими военными нефтяного танкера «Маринера» под российским флагом в международных водах Северной Атлантики. В ведомстве назвали действия США грубейшим нарушением норм международного морского права.


Как говорится в заявлении ведомства, судно 24 декабря получило разрешение на плавание под государственным флагом РФ и осуществляло мирный проход. Россия заранее уведомляла американскую сторону о принадлежности и статусе танкера и требовала прекратить его преследование кораблем Береговой охраны США. Согласия на досмотр и захват Москва не давала.


В заявлении говорится, что высадка военных на судно и пленение экипажа не имеют законных оснований, а ссылки США на свое санкционное законодательство несостоятельны. МИД отвергает «неоколониальные замашки» Вашингтона и предупреждает, что инцидент ведет к нарастанию военно-политической напряженности.


«Результатом инцидента с «Маринерой» может стать лишь дальнейшее нарастание военно-политической напряжённости в Евро-Атлантике, а также зримое снижение «порога применения силы» против мирного судоходства», — говорится в сообщении.


Россия потребовала немедленно прекратить незаконные действия в отношении «Маринеры», обеспечить гуманное обращение с экипажем, в котором есть российские граждане, и не препятствовать их возвращению на родину.


Marinera изначально ходила под флагом Панамы, но после начала погони поменяла его на российский и сменила юрисдикцию — тоже на РФ, писала The New York Times.

