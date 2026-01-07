МИД России призвал США обеспечить гуманное обращение с экипажем задержанного танкера «Маринера»

Россия призвала США гуманно и достойно обращаться с россиянами на задержанном танкере Marinera, соблюдать их права и интересы. Соединенные Штаты также не должны препятствовать скорейшему возвращению на родину россиян с судна, заявили в МИД.





Американские власти объяснили задержание российского танкера тем, что он нарушил нефтяную блокаду у берегов Венесуэлы.





Согласно ограничениям, судам под санкциями США запрещено входить и выходить из акватории республики. США преследовали судно более двух недель.





Marinera изначально ходила под флагом Панамы, но после начала погони поменяла его на российский и сменила юрисдикцию — тоже на РФ, писала The New York Times.