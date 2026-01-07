В Иране протестующие утверждают, что захватили город Абданан на западе страны

Протестующие в Иране захватили город Абданан и округ Малекшахи на западе страны, заявила оппозиция. По версии противников властей, люди празднуют на улицах, желая смерти лидеру страны Али Хаменеи.





Марьям Раджави, президент Национального совета сопротивления Ирана, опубликовала в X кадры с демонстрантами. По ее словам, они «заставили силовиков режима отступить».





Агентство Tasnim, в свою очередь, опровергло сообщения о контроле протестующих над Абдананом и Малекшахи. Там действительно были беспорядки, но силы безопасности взяли ситуацию под контроль, говорится в публикациях.





Демонстранты в Иране также обращаются к Дональду Трампу за поддержкой. В Сети появилось видео, на котором женщина держит плакат с надписями: «Трамп — символ мира» и «Не позволяйте им убивать нас».





В начале января президент США заявил, что Штаты готовы прийти на помощь протестующим, если иранские силовики будут их убивать. Тегеран посоветовал Трампу «позаботиться о безопасности своих солдат».





Протесты в Иране продолжаются 11 дней. Они начались как реакция на сильный рост цен и обесценивание национальной валюты. Сначала звучали экономические лозунги, затем демонстрации приобрели политический характер. Акции переросли в беспорядки. Волнения охватили десятки городов.





По данным правозащитников, погибли минимум 29 человек, в том числе двое силовиков. Задержаны свыше 1,2 тысячи человек.