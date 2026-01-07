Европейское командование ВС США сообщило о задержании судна «Маринера» под российским флагом

Европейское командование ВС США официально сообщило о задержании судна «Маринера». Операция была проведена из-за нарушения американских санкций.





«Министерство юстиции США при поддержке Министерства войны осуществило задержание танкера Bella 1 за нарушение режима американских санкций. Корабль был захвачен в северной Атлантике в соответствии с ордером, который выдал федеральный суд США», — сказано в сообщении.





Судно задержали между Исландией и Британскими островами до того, как туда прибыли российские военные корабли и подводная лодка. В операции по захвату танкера участвовала американская и британская авиация.





Танкер «Маринера» находился под российским флагом. Раньше он назывался Bella 1 и был под юрисдикцией Панамы.





В заявлении американского командования говорится, что задержание судна совершено в полном соответствии с поставленными президентом США задачами по обеспечению безопасности в Западном полушарии.