США начали операцию по захвату танкера с флагом России

Береговая охрана США проводит операцию по захвату танкера Marinera, который после отплытия от берегов Венесуэлы сменил флаг на российский и признал юрисдикцию России, пишет Reuters.





Утверждается, что на момент проведения операции в непосредственной близости находились российская подводная лодка и другие военные суда.





Источник RT сообщил, что над кораблем кружил вертолет. Предположительно, с него на корабль пытался высадиться десант.





Газета Times сообщила, что в операции участвует Boeing Poseidon MRA1 королевских ВВС Великобритании.