США начали операцию по захвату танкера с флагом России
Утверждается, что с вертолета на палубу пытался высадиться десант undefined
Береговая охрана США проводит операцию по захвату танкера Marinera, который после отплытия от берегов Венесуэлы сменил флаг на российский и признал юрисдикцию России, пишет Reuters. 


Утверждается, что на момент проведения операции в непосредственной близости находились российская подводная лодка и другие военные суда.


Источник RT сообщил, что над кораблем кружил вертолет. Предположительно, с него на корабль пытался высадиться десант.


Газета Times сообщила, что в операции участвует Boeing Poseidon MRA1 королевских ВВС Великобритании.

