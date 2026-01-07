В США умер агент ЦРУ Олдрич Эймс, шпионивший в пользу СССР

Умер Олдрич Эймс — один из самых эффективных агентов ЦРУ, шпионивших в пользу СССР и России. Бывшему сотруднику американской спецслужбы было 84 года.





Эймс пришел в ЦРУ в 1962 году. Постепенно продвинувшись по карьерной лестнице, он стал специализироваться на операциях против Советского Союза. В 1985 году сотрудник Центрального разведывательного управления пришел в посольство СССР в Вашингтоне и вызвался шпионить против США. Когда сотрудничество началось, ЦРУ и ФБР забили тревогу из-за казней в СССР своих агентов.





Олдрича арестовали в 1994 году. Он признал вину. Разведчик заявил, что скомпрометировал «практически всех известных ему советских агентов ЦРУ и других американских и зарубежных служб», а также передал Советскому Союзу и России «огромное количество информации о внешней политике, обороне и безопасности США».





По данным Пентагона, Эймс раскрыл личности 10 агентов, девять из которых приговорили к казни в СССР. Более 100 разведывательных операций США было раскрыто.





Эймс объяснил свое решение начать шпионаж в пользу Москвы денежной мотивацией. За годы сотрудничества с другой стороной агент ЦРУ заработал около 2,5 миллиона долларов. Еще одна причина — Эймс посчитал, что советская угроза была не так велика, как ее представляли США. К такому выводу американец пришел, общаясь с корреспондентом газеты «Правда» в 1970-х.





Эймс скончался 5 января в федеральной тюрьме в штате Мэриленд. Он отбывал пожизненное наказание.