«Путешествие в Рождество»: уроки кулинарии в Косино-Ухтомском районе

Народные гулянья развернулись на 35 площадках. Одна из локаций расположена на Святоозерской улице в Косино-Ухтомском районе столицы. Все празднично украшено и атмосфера сказочная.





Здесь, например, проходят мастер-классы, на которых дети могут научиться готовить суп и выполнять другие бытовые дела. Когда вместе — все увлекательно и весело. Участников также знакомят с рецептами праздничных блюд.





Комфортно как пожилым людям, так и самым маленьким. Все желающие могут принять участие в большом квесте «Путешествие за подарком мечты». Для этого необходимо получить паспорт путешественника, а затем ездить по локациям и отвечать на тематические вопросы. За каждый правильный ответ можно получить печать. Чем больше печатей — тем интереснее приз, говорят организаторы.





Это далеко не все, чем можно заняться на фестивале. Подробная информация о проекте доступна на официальном сайте.