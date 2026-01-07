В США могут отдать под суд экипаж задержанного танкера, ходившего под флагом России

США могут отдать под суд моряков с российского танкера Marinera. Об этом заявили в Белом доме.





По версии американских властей, судно является частью теневого флота Венесуэлы. Танкер незаконно транспортировал нефть Боливарианской Республики в нарушение санкций США.





«В отношении судна был вынесен судебный ордер на арест, распространяющийся и на экипаж, а значит, экипаж теперь может быть привлечен к ответственности за любые применимые нарушения федерального законодательства. При необходимости их доставят в Соединенные Штаты для судебного преследования», — заявила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.





Белый дом также утверждает, что танкер не принадлежит никакой стране и шел под «ложным флагом».





Ранее Россия призвала США гуманно и достойно обращаться с россиянами на борту, соблюдать их права и интересы. Соединенные Штаты также не должны препятствовать скорейшему возвращению на родину россиян с судна, заявили в МИД.





Американские власти объяснили задержание российского танкера тем, что он нарушил нефтяную блокаду у берегов Венесуэлы.





Согласно ограничениям, судам под санкциями США запрещено входить и выходить из акватории республики. США преследовали судно более двух недель.