В Москве ожидается мощный снегопад и сильный ветер 8 и 9 января

В Москве 8 и 9 января прогнозируется мощный снегопад и сильный ветер. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства столицы в Telegram-канале.





По прогнозам синоптиков, вечером в четверг (8 января) погода в городе резко ухудшится. В Москве начнется сильный снегопад, который продлится до утра субботы, 10 января, и будет сопровождаться порывами ветра до 18 м/с.





Наиболее сильные осадки ожидаются ночью и днем пятницы, 9 января. За два дня выпадет свыше 30 сантиметров снега.