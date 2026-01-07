В Москве ожидается мощный снегопад и сильный ветер 8 и 9 января

Новости
В Москве 8 и 9 января прогнозируется  мощный снегопад и сильный ветер. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства столицы в Telegram-канале.


По прогнозам синоптиков, вечером в четверг (8 января) погода в городе резко ухудшится. В Москве начнется сильный снегопад, который продлится до утра субботы, 10 января, и будет сопровождаться порывами ветра до 18 м/с. 


Наиболее сильные осадки ожидаются ночью и днем пятницы, 9 января. За два дня выпадет свыше 30 сантиметров снега.

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Каждые несколько часов планируется проводить сплошное механизированное прометание с противогололедной обработкой проезжей части и тротуаров.


В работах по уборке снега задействуют необходимое количество спецтехники и бригад ручной уборки. Круглосуточно дежурят аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.


В непогоду горожан просят быть внимательными и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

