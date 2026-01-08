На 95-м году жизни скончался легендарный вратарь НХЛ Гленн Холл

На 95-м году жизни скончался легендарный вратарь Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гленн Холл. Об этом сообщила пресс-служба лиги.





Холл, получивший прозвище Мистер голкипер, выступал за клубы «Детройт», «Чикаго» и «Сент-Луис». В 1961 году он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго». Он был единственным вратарем в истории НХЛ, сыгравшим более 500 матчей подряд (502 в регулярном чемпионате), трижды получал приз лучшему вратарю сезона («Везина Трофи») и 13 раз участвовал в матчах звезд.





По завершении карьеры Холл стал тренером. В 1975 году его включили в Зал хоккейной славы, а номер 1 навсегда был выведен из обращения в клубе «Чикаго».