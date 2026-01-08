Нескольких депутатов Госдумы пригласили в Вашингтон для консультаций по Украине

Четверо депутатов Государственной думы России приглашены в Вашингтон для консультаций с членами Конгресса США по вопросам мирных переговоров на Украине. Об этом в социальной сети X сообщила член палаты представителей конгресса от республиканцев Анна Паулина Луна.





«Я получила разрешение от Госдепартамента на приезд четырех депутатов Госдумы России для встречи с членами Конгресса США по вопросам мирных переговоров и других сопутствующих тем», — написала она.





Луна выразила благодарность госсекретарю США Марко Рубио за оказанную поддержку и сообщила, что встреча запланирована на январь. Имена российских депутатов она не озвучила.





В октябре 2025 года спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев также говорил о предстоящей встрече. Он упомянул, что в США есть политики, поддерживающие переговоры между двумя странами.