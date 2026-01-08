«Путешествие в Рождество»: кинодом и спортивные состязания в районе Новокосино

Здесь можно посетить «Фабрику подарков» для помощи детям, участникам СВО и животным, отправить открытку с «Новогодней почты» или получить подарок за баллы городских программ. Особое внимание уделено творчеству: в шале «Кинодом» проводятся мастер-классы по актерскому мастерству и созданию видеопоздравлений.





«Мы здесь бываем каждые «Московские сезоны», нам очень нравится! Сыну было 5 лет, он здесь был в восторге. Сейчас ему уже 10, он до сих пор в восторге!» — рассказала посетительница фестивальной площадки.





Также гости могут принять участие в ежедневном спортивном челлендже «Самый сильный житель района», покататься на катке с прокатом коньков, посетить концерты на сцене и встретиться с Дедом Морозом. Площадка включена в маршрут городского квеста «Путешествие за подарком мечты».





Это далеко не все, чем можно заняться на фестивале. Подробная информация о проекте доступна на официальном сайте.