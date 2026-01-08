Володин анонсировал ужесточение миграционного законодательства

Депутаты подготовили пакет законодательных инициатив, направленных на ужесточение миграционной политики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.





Согласно нововведениям, обязательный срок прохождения медосмотра для мигрантов, приезжающих в Россию на срок более трех месяцев, будет сокращен с 90 до 30 дней. При этом медицинские организации обяжут передавать информацию о результатах осмотров в МВД, а в случае выявления инфекционных заболеваний — в Роспотребнадзор для возможной депортации.





Также планируется ввести административную ответственность за уклонение от медосвидетельствования с возможным выдворением и установить повышенную уголовную ответственность за подделку и оборот медицинских документов. По словам Володина, эти меры направлены на усиление контроля и повышение общественной безопасности.