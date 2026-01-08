Трамп допустил, что США будут управлять Венесуэлой годами

Президент США Дональд Трамп не исключил, что американское управление Венесуэлой может продлиться несколько лет. На вопрос о сроках он ответил в интервью The New York Times.





«Я бы сказал, гораздо дольше», — ответил американский лидер на вопрос журналиста, который привел сроки в «три месяца, полгода и дольше».





Трамп также заверил, что США смогут быстро восстановить экономику Венесуэлы за счет нефти.





«Мы будем использовать нефть и будем забирать нефть. Мы снижаем цены на нефть и будем давать Венесуэле деньги, в которых она отчаянно нуждается», — пояснил он.





Он не смог назвать точные сроки восстановления нефтяной отрасли, подчеркнув, что этот процесс может растянуться на годы. Также он подтвердил, что США начали извлекать прибыль от венесуэльской нефти, ранее запрещенной санкциями.









Трамп сообщил, что лично контролировал подготовку операции по захвату Николаса Мадуро, включая создание детального макета его резиденции на военной базе в Кентукки. Политик не стал отвечать на вопросы о признании нового лидера Венесуэлы. Он лишь отметил, что госсекретарь Марко Рубио регулярно разговаривает с вице-президентом Делси Родригес, которая теперь исполняет обязанности главы государства.