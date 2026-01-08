Москвичи поздравляют бойцов СВО в рамках акции «С наступающим наступающих!»

В декабре, когда Москва утопала в предновогодней суете, многие москвичи не забывали о тех, кто отмечает праздник на передовой. Акция «С наступающим наступающих!» на сайте mos.ru стала формой прямой поддержки участников специальной военной операции (СВО).





Жители столицы записывали видео, оставляли письма и слова благодарности, чтобы их теплая поддержка дошла до бойцов в этот значимый для всех праздник. В разделе «Ваши письма вдохновляют» собрано множество обращений — от коротких слов поддержки до глубоких посланий. Там же размещаются ответы с фронта: солдаты в видеообращениях благодарят москвичей за помощь.





Среди множества посланий особенно трогают те, в которых чувствуется искренняя забота и безграничная вера, исходящие от самого сердца семьи. Так, одна женщина делится своими мыслями вместе со своими пятью детьми.





«Сегодня я со своими пятью детками хочу сказать вам не просто спасибо. Мы хотим передать вам всю нашу гордость, восхищение и надежду, которые вы дарите нам каждый день. Ваша отвага в бою и человечность в минуты затишья — это пример настоящей силы. Пусть вас хранит Бог и ваши ангелы-хранители. Пусть каждое письмо из дома придает сил, а воспоминания о близких согревают душу. Крепко обнимаем, мы молимся за вас!» — говорится в письме.





В письмах снова и снова повторяется фраза «Ждем вас всех домой». В ней звучит твердая уверенность и простое, но сильное послание. Москвичи таким образом показывают, что помнят о своих бойцах и верят в их скорое возвращение. Для многих военнослужащих эта поддержка становится важным моральным подспорьем и источником сил.





«Дорогие наши бойцы, дорогие наши защитники и герои! Желаем вам сил и отваги, чтобы одержать победу и поскорее вернуться домой к своим родным и близким целыми и невредимыми. Пусть наступающий год станет для вас и нас всех победным и самым счастливым! Мы верим в это и молимся за вас. С новым годом, с новым счастьем, с наступающей Победой!» — написала одна семья.





В завершение звучит голос человека, для которого служба в армии — не просто работа, а родная стихия. Внучка и дочь военного, выросшая в атмосфере армейских традиций, говорит на особом языке, где уважение и понимание долга занимают центральное место.





«Дорогие наши защитники! В этот замечательный семейный праздник хочется пожелать вам, чтобы вы побыстрее вернулись к своим семьям живыми и здоровыми! Чтобы все российские семьи гордились вами и считали вас частью своей семьи! Вы храбрые, отважные, смелые, мужественные воины своей страны, но, пожалуйста, берегите себя, будьте внимательны. Вы нужны нам всегда — и в беду, и в радость, и в войну, и в мир. Благодаря вам страна живет, развивается, укрепляется. Здоровья вам, сил, терпения, мужества и любви!»





Акция «С наступающим наступающих!» показала: для тех, кто находится на передовой, нет ничего ценнее, чем понимание, что о них помнят, их ждут, их труд замечают и уважают.





Цель этой инициативы — обеспечить военным прочный тыл, окружив их невидимой, но надежной стеной народной поддержки, доверия и гордости. Каждое письмо, пусть даже короткое, — это вклад в создание такой стены. Все желающие могут отправить свое поздравление, для этого нужно быть зарегистрированным пользователем портала mos.ru.