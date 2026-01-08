Захарова: Россия будет рассматривать отправку западных войск на Украину как интервенцию и угрозу

Подписанная в Париже декларация о «надежных гарантиях безопасности» для Украины не имеет отношения к мирному урегулированию и нацелена на дальнейшую милитаризацию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.





По ее словам, стержнем документа являются планы размещения на Украине «многонациональных сил» Запада для «восстановления» ВСУ и «сдерживания» России. Захарова подчеркнула, что размещение на Украине войск и военных объектов западных стран будет рассматриваться как интервенция, несущая угрозу безопасности России, а сами эти подразделения и объекты станут законными целями для поражения.





Она добавила, что подобные планы становятся все более опасными и разрушительными для будущего Европы.





Напомним, во вторник, 6 января, в Париже прошла встреча представителей «коалиции желающих», включая американских и украинских делегатов. По итогам переговоров была подписана декларация, гарантирующая безопасность и стабильность на Украине. По информации Politico, США не присоединились к этому документу.





Декларация включает пять ключевых компонентов: создание подконтрольной «коалиции желающих» комиссии для мониторинга перемирия с правом самостоятельной интерпретации нарушений и применения «корректирующих мер»; долгосрочная поддержка ВСУ, включая сохранение поставок вооружений и помощь в строительстве оборонительных сооружений даже после прекращения огня; размещение на Украине многонациональных сил под руководством лидеров коалиции при «поддержке США»; обязательство вмешательства в случае «будущей агрессии России»; углубление интеграции Украины в западный военно-промышленный комплекс.





При этом не все страны согласились с пунктом, который предусматривает отправку войск на Украину. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что остается категорически против участия итальянских военнослужащих в конфликте. Другие гарантии безопасности, предоставленные Киеву, Рим поддерживает.





Канцлер Германии Фридрих Мерц также подчеркнул, что немецкие вооруженные силы не будут направлены на Украину даже после достижения перемирия. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сказал, что его страна не отправит своих военнослужащих на Украину и не будет финансировать поставки боеприпасов для Киева. Хорватия и Румыния также отказались направлять военных.





В то же время газета The Times со ссылкой на свои источники сообщила, что Великобритания и Франция рассматривают возможность направления на Украину совместного контингента численностью до 15 тысяч военнослужащих в случае достижения мирного соглашения.





По данным издания, Лондон может развернуть менее 7,5 тысячи человек, а остальной персонал предоставит Париж. При этом даже общая цифра в 15 тысяч солдат называется источниками оптимистичной. В задачи контингента может входить обучение украинских военных и контроль над строительством защищенных объектов для хранения вооружений и техники. Решение будет принято после подписания мирного соглашения.