Жителей Москвы предупредили о сильном снегопаде 8 и 9 января

В Москве менее чем за двое суток может выпасть почти две трети месячной нормы осадков. Об этом предупредил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.





Согласно прогнозу, с вечера 8 января и до конца дня 9 января ожидается сильный снегопад с метелью и ветром до 18 метров в секунду. К утру 10 января прирост свежего снега может превысить 30 сантиметров. В связи с этим городские службы переведены на усиленный режим работы. Будет проводиться сплошная механизированная уборка с противогололедной обработкой, а также привлечена дополнительная техника и бригады для ручной очистки.





Также организованы погрузка и вывоз снега с улиц и дворов, очистка крыш от снега и наледи. Власти просят жителей быть осторожными на улице, не парковать машины под деревьями и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.