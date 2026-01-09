Украина срочно созывает Совет Безопасности ООН после удара России «Орешником»

Украина срочно созывает заседание Совета Безопасности ООН после удара российскими ракетами, в том числе новым комплексом «Орешник», по Львовской области. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига в социальных сетях.





«Россия утверждает, что применила баллистическую ракету средней дальности, так называемый «Орешник», против Львовской области», — написал министр.





Он назвал такой удар вблизи границ ЕС и НАТО серьезной угрозой европейскому континенту. По словам Сибиги, Киев проинформировал США, европейских партнеров и международные организации о деталях удара и потребовал от них решительного ответа.





Ранее Минобороны России сообщило, что нанесло массированный удар, в том числе с применением «Орешника», по объектам производства беспилотников и энергетики Украины. В ведомстве заявили, что это был ответ на попытку теракта против резиденции президента РФ 29 декабря 2025 года.