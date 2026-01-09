Новости
Городские службы ликвидируют последствия мощного снегопада в Москве
Осадки продлятся до утра 10 января undefined
Коммунальные службы Москвы работают в круглосуточном режиме, чтобы справиться с последствиями сильного снегопада, который обрушился на столицу. Об этом сообщается на сайте mos.ru.


«Работы по ликвидации последствий снегопада организованы в круглосуточном режиме. В них задействовано максимальное количество спецтехники и бригад ручной уборки. Дополнительно привлечены силы и техника городских инженерных компаний. В цикличном режиме проводятся работы по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке проезжей части и тротуаров», — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.


Основное внимание уделяется уборке подходов к остановкам, станциям метрополитена и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, а также пересадочным узлам и объектам социальной инфраструктуры.


Ночью и утром проводилась сплошная механизированная уборка дорог и тротуаров с обработкой противогололедными реагентами. Во всех районах города организован непрерывный вывоз снега с улиц. Также в течение дня запланирована очистка крыш жилых домов и дворовых территорий от снега и наледи.


По прогнозам синоптиков, снегопад с порывами ветра до 18 м/с продлится до утра 10 января. Власти призывают горожан быть осторожными на улице в условиях непогоды.

