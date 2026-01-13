«Чисто, но чувствовала себя алкашкой»: отзывы матерей о роддоме Новокузнецка, где погибли девять младенцев

В роддоме №1 в Новокузнецке умерли девять младенцев во время новогодних праздников. СКР возбудил уголовные дела по статьям «причинение смерти по неосторожности» и «халатность». Главврач временно отстранен от должности, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк. Daily Storm пообщался с местными жительницами, которые рассказали о впечатлениях от этого роддома.





Следует отметить, что помимо негативных отзывов, были и положительные, когда женщины благодарили врачей за помощь и заботу. Но, как полагает одна из наших собеседниц, все упирается в пресловутый человеческий фактор. Разные смены — разные настроения и отношение к работе персонала...





«Давили на живот — у дочери на всю голову гематома была и нос на бок»





«Мне кажется, и раньше бывали там [неприятные ситуации] — просто что-то скрывали. А тут огласку дали. Сейчас люди стали говорить, раньше молчали. Думаю, не хватало медсестер, а работу за них делали санитарки», — рассказала Елена.





«Я ощущала себя наркоманкой или алкашкой. Ощущение двойственное было: либо реально они [персонал] так думали, либо так меня злили. Мне говорили, что я вообще не готова рожать, и, мол, тебе ребенок не нужен. Давили на живот с такой, видимо, силой, что в итоге на четвертый день мне швы снимали. И та, которая так давила, жаловалась, что у нее рука болит и я виновата в этом», — вспоминает собеседница.





«И когда у меня дочь вышла — на всю голову гематома была и нос на бок (а они меня успокаивали: типа это норм и все восстановится). В выписке об этом не было информации. Да, через некоторое время все и правда прошло, и я успокоилась», — добавила жительница Новокузнецка. Она также пожаловалась, что у дочери родовая травма и есть проблемы с сосудами.





«Этот роддом — самое ужасное, что было со мной в жизни»





«Смотрите, это реально было самое ужасное в моей жизни — такой роддом. Да, там все было чисто. Но медперсонал, врачи — ужас. Хамят, грубят, обзывают. У меня было экстренное кесарево сечение — и когда я просила у медсестер обезболивающее, они просто хамили и говорили: «Что ж ты сама не рожала? Нечего орать», — рассказала Нина.





По ее утверждению, врачебных ошибок встречалось очень много, и она это увидела своими глазами: «Они не увидели по УЗИ у ребенка обвитие пуповины вокруг шеи. Из-за этого я не могла родить и они меня мучили 20 часов, а ребенок все время был без вод. Из-за этого у него случилось кислородное голодание. Мы до сих пор разгребаем последствия ошибки врачей: у меня ребенок не разговаривает, сенсомоторная алалия. В общем, ужасный роддом, врагу не пожелаю туда попасть. Всем на тебя наплевать», — пожаловалась собеседница.





Она вспомнила, что рожала в ночное время и ей пришлось самой будить персонал. «Говорила им: «Посмотрите, мне кажется, я уже рожаю». А им просто наплевать. Они не вставали. Отвечали: «Иди отсюда, времени до родов еще мало прошло». Это просто кошмар!» — не скрывает эмоций Нина. Она выразила надежду, что компетенция медперсонала стала выше и таких случаев больше не происходит, и призналась, что с болью в сердце прочитала недавнюю новость о смерти младенцев.





«Надо обработать швы — а медсестра ушла по своим делам»





Еще одна собеседница Daily Storm рассказала, что рожала в новокузнецом роддоме №1 три года назад, и выразила благодарность тем, кто принимал роды. А вот к персоналу у Виктории есть претензии: «После родового отделения медперсонал был некорректен с роженицами. Могли нагрубить и тому подобное».





Девушка сообщила, что у нее ребенок терял в весе и ей не предоставили смесь. Об этом ей, рожавшей впервые, никто из персонала даже не сказал, посетовала Виктория. «Бывало, надо обработать швы — а медсестры тупо нет в кабинете. Ушла по своим делам...»





При этом, как отмечает девушка, признаков антисанитарии в роддоме она не наблюдала. «Оборудование, было видно, что старое. Но все чистенько, стерильно», — заметила она.





«Роды были сложные, но полный отклик персонала»





Одна из жительниц Новокузнецка, ставшая матерью в 2022 году, призналась в общении с корреспондентом Daily Storm, что шокирована новостями о смерти младенцев, поскольку от роддома у нее хорошие воспоминания.





«Я там рожала в 2022 году. Роды были стремительные и сложные. Замечательная смена мне попалась, помогли в родах, помогли с ребенком. Далее, при стационаре был полнейший отклик персонала. На любой вопрос, нужду и прочее. До банального — не разрешали самостоятельно носить пакеты/сумки. При выписке отлично проводили, все разъяснили», — сказала Ульяна.





Схожего с ней мнения и жительница Новокузнецка Анна: «Рожала там двоих детей. Отличный роддом, хорошие врачи. Было кровотечение в родах, спасли, помогли. Плохих эмоций в сторону этого роддома нет», — призналась она.





По словам девушки, были хорошие врачи и своевременная квалифицированная помощь. Единственно, как отмечает Анна, она видела негативное отношение со стороны персонала к роженицам, которые жестко матерились. «С такими пациентками и общались соответствующе», — объясняет грубость медсестер Анна. «А так, если с ними по-хорошему, — и мыться помогали, и ходить, и чай приносили, ругали, если вдруг встаешь раньше времени, назначенного врачом».





После ЧП губернатор Илья Середюк сообщил об отстранении от работы главврача роддома Виталия Хераскова. Прокуратура Кемеровской области совместно со специалистами Роспотребнадзора и Росздравнадзора начала проверку соблюдения медицинским учреждением требований законодательства, касающегося здравоохранения, защиты прав детей и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.





Как стало известно, с 1 декабря по 11 января в роддоме №1 Новокузнецка приняли роды у 234 женщин. 32 детям потребовалась интенсивная терапия. 17 новорожденных находились в крайне тяжелом состоянии, 16 из них — недоношенные, в том числе с экстремально низкой массой тела. У всех 17 новорожденных диагностировали тяжелую внутриутробную инфекцию.