Ситуация как с Венесуэлой: в АТОР рассказали, что россияне перестали отдыхать в Иране

Россияне перестали ездить на отдых в Иран из соображений безопасности, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В организации заметили, что раньше спрос на туры был хорошим. Но пока — все на паузе, заявил вице-президент АТОР Артур Мурадян.





«Туров в Иран у операторов нет еще с осени. Запрет действует с начала ирано-израильского конфликта. Запрет так и не снят», — сказал Daily Storm Мурадян.





По его словам, с той поры организованные группы российских путешественников в Иране не бывали. Но в целом Исламская Республика представляла интерес для граждан РФ, считает эксперт.





Популярность этого направления у россиян росла, а экскурсионные туры пользовались спросом, отметил Мурадян. Если бы не боевые действия и митинги — россияне могли бы там отдыхать, уверен он.





«Не сказать, что Иран был сверхпопулярным для россиян. Все-таки это мусульманская страна. Но они ездили, рейсов было много. Но с введением запрета от Минэкономразвития все закончилось. Например, такая же мера действует сейчас в отношении Венесуэлы, куда туроператорам нельзя продавать туры», — пояснил вице-президент АТОР.





На сайте АТОР указывается, что средний чек тура в Иран составляет почти 1400 долларов на одного человека за семь ночей. Причем путешественники ехали преимущественно в экскурсионные туры, а другие виды туризма (пляжный, горнолыжный, сити-туры) шли только под запрос и существенно проигрывали в цене направлениям-конкурентам.





По данным Пограничной службы ФСБ, в 2023 году в Иран выехали 47 271 россиян. В 2024-м количество визитов граждан РФ заметно упало — до 38 057 — на 19,5%. А в первом квартале 2025 года общий выездной поток из России в Иран продолжил падение. Число визитов россиян снизилось на целых 40%: с 10 550 визитов в I квартале 2024-го до 6336 поездок в первом квартале 2025-го, уточнили в АТОР.





Организованный спрос на Иран никак нельзя назвать массовым, говорится также в публикации на сайте АТОР. Сообщается, что, судя по данным самих участников рынка, даже у самых успешных компаний, активно продвигающих направление, продажи туров в Иран в среднем составляют 50-150 бронирований в год. Поэтому когда в турфирмах говорят, что у них выросли продажи на 20% или 30%, — на деле речь идет о дополнительных 10-50 туристах за год.





Самым популярным у россиян был тур «Иранская классика» по маршруту Тегеран – Шираз – Исфахан – Кашан – Тегеран, рассказала Надежда Бондарева, руководитель отдела по разработке продукта туроператора ITM group.





Однако, заметила эксперт, до начала боевых действий туристы уже могли увидеть другие знаковые иранские локации — от Тегерана, Исфахана и Шираза до Кермана, Махана и Шахдада. Кроме того, в ассортименте были туры на самый крупный горнолыжный курорт Ирана — Дизин.





Ранее более 10 стран призвали своих граждан покинуть Иран на фоне протестов и нестабильности. Вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян сообщил «Радио РБК», что выезд туристов из РФ из Ирана сейчас не затруднен.





Но их там очень мало, поскольку спрос на поездки в Исламскую Республику Иран за последние месяцы резко упал. Это вызвало двукратное снижение цен на авиабилеты из Москвы в Тегеран, указал Мкртчян. Сейчас в Иране на фоне происходящих в стране протестов не работают интернет и мобильная связь.