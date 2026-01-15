Двоих насмерть засыпало снегом, скорые буксирует МЧС, а школы закрыты: как Петропавловск-Камчатский выживает в плену циклона

Мощный циклон бушует на Камчатке. На полуострове приостановлены все авиарейсы, отменены пригородные автобусы. В Петропавловске-Камчатском сугробы достигают второго этажа и уже погибли два человека. Мэр утопающего в снегу Петропавловска-Камчатского рассказал Daily Storm, как город выживает в плену циклона.





Евгений Беляев уточнил, что два человека погибли именно из-за схода снега с крыши. Он накрыл 63-летнего мужчину в частном секторе. Другой смертельный случай произошел, когда сугроб свалился на 60-летнего жителя около многоэтажки, добавил градоначальник.





«Весь декабрь нас засыпало. Выпало более трех месячных норм осадков. А за последние двое суток — порядка 80% от месячной нормы. Все дорожные и коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Мы вынужденно продлили каникулы школьников с 13 по 18 января. Перевели работников администрации Камчатского края на удаленку», — заявил мэр.





В городе введен режим ЧС с 15 января: «У нас уже дважды за неделю ни один автобус муниципального маршрута не вышел на линию. С 13 января курсируют вахтовки — автомобили повышенной проходимости. Также 20 машин администрации бесплатно довозят людей по их маршрутам».





В Петропавловске-Камчатском сугробы порой достигают второго этажа и доехать скорым до ожидающих врача пациентов очень сложно. Но на помощь медикам приходят отряды МЧС и местные жители, которые на своей технике помогают проехать скорым. «Дорожники в первую очередь ориентированы на расчистку магистральных и приквартальных проездов, для того чтобы оперативные службы (скорые, спасатели) могли добраться к месту вызова», — пояснил мэр.





Вахтовки предоставили МЧС и Росгвардия, а другую технику дают рыбопромышленники. Горняки — социально ответственный бизнес, уточнил Беляев. Он заметил, что спасатели помогают жителям откапывать дома от снега и совместными усилиями город расчищается.





Мэр посетовал, что погода не дает передышки: «На этой неделе два циклона. Один с 12 по 13 января, другой — в ночь на 15-е. Стихия накрыла южную часть Камчатки, и мы сейчас находимся во влиянии циклона, который, по данным синоптиков, начнет ослабевать только с 16 января».