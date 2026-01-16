Адвокат Лурье рассказала, когда новая хозяйка жилья Долиной попадет в квартиру

Покупательница квартиры Ларисы Долиной с большой долей вероятности наконец-то осмотрит свое жилье 19 января, пока сама артистка отдыхает в ОАЭ. Об этом Daily Storm сообщила адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко. Она выразила надежду, что после принудительного выселения Долиной будет поставлена точка в этой резонансной истории.





«В понедельник [19 января], возможно, попадем в квартиру с приставами», — сказала Свириденко.





Ранее адвокат Долиной Мария Пухова назвала «хайпом» и «пиар-акцией» действия адвоката Лурье, обратившейся к судебным приставам. Они 12 января возбудили исполнительное производство по принудительному выселению певицы. «Видимо, кому-то не хочется выходить из медийного пространства», — заметила Пухова.





Адвокат Лурье в комментарии Daily Storm ответила на этот выпад коллеги: «Это ее [Пуховой] мнение. Мы действуем в рамках закона. У нас другого выхода просто нет, как только обратиться к приставам. Это [слова представителя Долиной о погоне за хайпом] лживая информация. Когда я ей [Пуховой] писала — она не отвечала. Какой смысл сейчас быть с ней на связи?»





«У них [представителей артистки] просто нет полномочий на передачу квартиры. Возможно, у адвоката есть полномочия на передачу через исполнительное производство, что и будет сделано. И мы должны закончить это [скандальную историю]. Я и Полина сейчас просто ждем информацию от приставов», — добавила Свириденко.





Процедура передачи квартиры была запланирована на 9 января, но адвокат Лурье сообщила, что сама певица лично не явилась на встречу, а ее представитель не обладал полномочиями подписывать акт приема-передачи и передавать жилье и ключи.





В самом акте приема-передачи жилья также допущены грубые нарушения, утверждает Свириденко. В частности, в документе не был указан новый адрес регистрации Долиной по месту жительства, как того требуют правила, пояснила представитель Лурье. Сама Долина ситуацию вокруг выселения из квартиры в Хамовниках публично не комментирует.





В настоящее время Долина, как пишут СМИ, вместе с дочерью и внучкой проводит отпуск в элитном отеле в Абу-Даби. Сутки проживания там стоят от 300 тысяч до миллиона рублей. На родину народная артистка вернется не ранее 20 января.





25 декабря 2025 года Мосгорсуд постановил, что Долина должна немедленно покинуть квартиру в Хамовниках, передав ее законной владелице — Полине Лурье. Судья отмечал, что сложностей с поиском нового жилья и переездом у артистки быть не должно — в собственности семьи Долиной есть и квартира, и загородный дом.





До заседания в Мосгорсуде Долина просила позволить ей пожить в квартире еще несколько месяцев, чтобы собрать вещи, обещая снять свое требование к Полине Лурье об оплате ЖКУ, но певица получила отказ.





Летом 2024 года Лариса Долина продала свою квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей преподавателю английского языка Полине Лурье. Вскоре певица заявила, что согласилась на сделку под влиянием мошенников.





Весной прошлого года суд вернул жилье Долиной и признал сделку недействительной, фактически оставив Лурье без денег и квартиры. Но потом покупательница подала кассационную жалобу в Верховный суд. Впоследствии Лурье отклонила предложение Долиной вернуть деньги в рассрочку в течение нескольких лет.