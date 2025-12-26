Адвокат Лурье: Лариса Долина не пускает нас в квартиру, но ее выселят с вещами приставы

Певица Лариса Долина не пускает в квартиру новую собственницу — Полину Лурье. Об этом Daily Storm сообщила адвокат Лурье. По словам Светланы Свириденко, приставы выставят Долину с ее вещами, если она не подчинится решению суда, согласно которому должна немедленно освободить жилплощадь.





«Вчера мы просили осмотреть апартаменты. Но нас пока не пустили. Это незаконно. Пока ведем переговоры. Будем предъявлять исполнительный лист, если Долина физически не освободит квартиру», — сказала Свириденко.





Она заметила, что с представителями певицы удается контактировать «относительно нормально», но пока компромисс не достигнут.





Был составлен список вещей, которые Долина должна оставить при выселении. Документ шел приложением к договору купли-продажи, пояснила адвокат.«Люстры, сантехника, все предметы мебели — остаются. Пианино и стул концертный только исключили из этого списка. Полина при заселении, конечно, проверит, все ли предметы согласно договору купли-продажи оставила Долина в квартире», — уточнила собеседница.





«Допускаю, что если не получится мирно договориться — ее [Долину] выставят приставы. Нам хочется договориться, чтобы все обошлось без участия приставов. Полина вообще очень добрый, миролюбивый человек. Но не всегда все получается решать мирно», — добавила представитель Лурье.





25 декабря Мосгорсуд принял решение о выселении Долиной, ее дочери и внучки из квартиры в Хамовниках, которую она продала Лурье. Певица должна освободить жилплощадь. Решение вступает в силу немедленно. До этого, 16 декабря, Верховный суд признал право собственности на квартиру за Лурье.





У Долиной и ее дочери Ангелины в собственности имеются два дома (площадью 656 и 363 квадратных метров) и две квартиры, отмечала Свириденко на заседании в Мосгорсуде. При этом, как обратила внимание адвокат Светлана Свириденко, у ее доверительницы есть только одна пятая доля в квартире, где проживают родители, сестра, брат и ребенок брата.





Свириденко после решения Верховного суда говорила журналистам, что Долина продолжает жить в квартире. До заседания в Мосгорсуде артистка просила позволить ей пожить в ней еще несколько месяцев, чтобы собрать вещи, обещая снять свое требование к Полине Лурье об оплате ЖКУ. Но сторона покупательницы отказала Долиной.





Летом 2024 года артистка продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей преподавателю английского языка Полине Лурье. Вскоре Долина заявила, что согласилась на сделку под влиянием мошенников.





Весной 2025 года суд вернул жилье Долиной и признал сделку недействительной, фактически оставив Лурье без денег и квартиры. Затем покупательница подала кассационную жалобу в Верховный суд. Лурье также отклонила предложение Долиной вернуть деньги в рассрочку в течение нескольких лет.





Причастные к обману Долиной получили сроки в колонии — от четырех до семи лет. По данным СК, они действовали в составе преступной группы. В прокуратуре при этом заявили, что основную часть работы выполняли мошенники, находящиеся за рубежом.