Депутат-миллионер из Крыма заступился за жену, которую обвинили в езде на BMW с откидными номерами

Жену депутата из Крыма обвинили в езде на BMW с откидными номерами, чтобы не платить штрафы. Сам парламентарий Михаил Смолянов заявил Daily Storm, что появившееся в Сети видео — происки недоброжелателей, а его супруга чиста перед законом.





Он при этом подтвердил нам то, что жена действительно передвигается на машине марки BMW. «Но на кадрах показана BMW Х7, а у моей супруги — Х5. И авто на нее не оформлено причем», — утверждает депутат.





«Я не верю, конечно, что она могла ездить с откидными номерами. Писать каналы могут что угодно. Думаю, где-то есть мои недоброжелатели — и это их происки. Так ездить было бы просто глупо! Мне говорили про это видео. Там люди просто перепутали и написали. Те, кто знает мою жену, могут сказать, что там [на видео] даже не она. Сама супруга не переживает по поводу этой истории», — сказал Смолянов.





Ранее ряд Telegram-каналов, ссылаясь на очевидцев, сообщил, что жена крымского депутата Смолянова якобы пользовалась иномаркой с антиштрафной системой. Автомобиль BMW был замечен у одного из торговых центров в Симферополе. Сама женщина инцидент не комментировала.





Михаил Смолянов — депутат Госсовета Крыма с 2014 года и состоит в «Единой России». Мужчина награжден медалями «За верность долгу», «За доблестный труд» и имеет знак отличия парламента полуострова «За милосердие, благотворительность и попечительскую деятельность».





На сайте Госсовета Крыма сообщается, что Смолянов также является замдиректора ООО «Автодель». СМИ писали, что в 2025 году компании группы поставили муниципальным унитарным предприятиям технику (дорожные машины, ломовозы и автогидроподъемники) на 43 миллиона рублей.





По данным из открытых источников, в декларации за 2023-й Смолянов указал, что за год заработал почти 104 миллиона рублей. За депутатом числится земельный участок площадью 574 «квадратов» в Крыму и иное недвижимое имущество — 27 объектов общей площадью 14 424,9 квадратных метра.





Семья Смолянова по состоянию на 2023 год имела в своем автопарке раритетный BMW 321 CABRIO 1945 года выпуска, Aston Martin DB9, Rolls-Royce Ghost, ГАЗ-21, а также один автоприцеп.