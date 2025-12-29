В РПЦ озабочены дизайном купюры в 1000 рублей, где вместо христианских символов показан теплоход

В РПЦ заявили, что были озабочены дизайном новой купюры номиналом 1000 рублей, на которой нет христианских символов — церкви Иоанна Предтечи, колокольни в Ярославле и часовни.





«Недавно предстоятель Русской церкви выразил озабоченность в связи с идеями отказа от религиозной символики на официальных денежных знаках. Это не означает, что на всех денежных взглядах должны быть размещены храмы», — сообщил Daily Storm замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.





«Выражаем надежду, что на других банкнотах они будут сохранены в полной мере, противоположное означало бы абсолютное несоответствие данных мер с декларируемой государственной политикой по защите традиционных ценностей, среди которых — вера», — добавил представитель РПЦ.





Он считает, что банкнота и ее дизайн — это выражение ценностей государства. «Удивительно, если российские финансовые власти под какими-то вымышленными предлогами поставили бы задачу вычистить из дизайна банкнот всякую связь нашего народа с духовным наследием, центральную часть которого составляет православие», — заметил Кипшидзе.





На лицевой стороне новой купюры изображена Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной — Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях «Метеор-120Р», Дворец земледельцев в Казани.





Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что при разработке обновленной купюры учтены предпочтения и предложения россиян. В оборот ее введут не сразу, а в ближайшие год — полтора, уточнила она.





Набиуллина пояснила, что обновление купюр — «не прихоть» ЦБ: их нужно модернизировать не только для того, чтобы они современно выглядели, но и ради поддержания уровня их защиты от подделок.





В онлайн-голосовании за изображение для новой банкноты участвовали более 700 тысяч человек, заявили ранее в Центробанке.





Автор снимка «Метеора» фотокорреспондент ТАСС Владимир Смирнов уточнил, что снимок был сделан им в этом году. Это первый рейс нового судна на подводных крыльях «Метеор-120Р» «Капитан Полуэктов». «На фото снято, как он идет из Ярославля в Нижний Новгород, был очень сильный дождь. Именно благодаря эффекту сильного дождя этот снимок соответствует тональности купюры — зеленовато-голубоватой. Думаю, что именно таким образом снимок и был отобран», — полагает фотограф.





Это уже вторая попытка ЦБ выпустить новую однотысячную купюру. Первая была в 2023 году, но тогда выпуск банкнот пришлось остановить из-за скандала с изображением храма в Казани без креста. Его сняли еще в советское время, а в самом здании тогда работала столовая. Сейчас там находится Музей истории государственности татарского народа и Татарстана.





Таким дизайном в РПЦ возмутились. Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда призывал тщательнее подходить к подбору изображений на денежных купюрах, чтобы не создавать напряжения там, «где его вполне может не быть».





Кипшидзе в свою очередь отметил, что РПЦ расценивает как «форму кощунства» изображения действующих церквей без крестов. В результате в ЦБ решили доработать дизайн обновленной купюры.





Ранее, в июле, Госдума приняла закон о защите религиозных символов традиционных конфессий. Документ запрещает изображать культовые здания и объекты без религиозных символов (крестов, полумесяцев, звезд Давида и прочего). Закон распространяется на СМИ, интернет, рекламу, товары, вывески, государственные и муниципальные символы, геральдические знаки.