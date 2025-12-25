Мосгорсуд постановил выселить Ларису Долину из квартиры в Хамовниках

Долина готова до 10 января покинуть квартиру в Москве. Об этом сообщила адвокат певицы Мария Пухова. Полина Лурье потребовала незамедлительного выселения певицы, поскольку новой собственнице фактически негде больше жить. Ни Долина, ни Лурье не приехали на заседание.





Адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщала, что певица попросила пожить в квартире еще несколько месяцев, сославшись на то, что не успевает собрать вещи. Новая хозяйка жилплощади в просьбе отказала, объяснив, что ждет новоселья уже полтора года, прошедших с заключения сделки.





СМИ также сообщили, что Долина обещала не взыскивать с Лурье плату за коммунальные услуги, если та разрешит ей пожить в квартире до 1 марта.





Ранее Верховный суд отменил судебные акты нижестоящих инстанций по спору между Полиной Лурье и Ларисой Долиной и направил дело на новое рассмотрение. Право собственности на квартиру в столичных Хамовниках было оставлено за покупательницей.





Верховный суд РФ также указал, что Лариса Долина незаконно находится в квартире, которую продала Полине Лурье.