В Москве нашли 75-летнего экс-депутата, ушедшего во время прогулки с собакой
Мужчина жив, с ним все хорошо undefined
Бывшего депутата Госдумы Николая Герасименко, пропавшего накануне в Москве, нашли. Поиск завершился благодаря помощи неравнодушных прохожих, сообщили в пресс-службе добровольческого отряда «ЛизаАлерт». 


В отряде поблагодарили всех, кто принимал участие в поиске, в том числе сотрудников правоохранительных органов и местных жителей. 


С Герасименко не было связи более суток. Сообщалось, что он страдает деменцией. 


Экс-парламентарию 75 лет. Он был депутатом Госдумы с декабря 1995 года. Герасименко — хирург, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России. 

