Новости
«112»: Долина съехала с квартиры в Хамовниках
Ранее Мосгорсуд постановил выселить певицу undefined
Народная артистка России Лариса Долина покинула свою бывшую квартиру в Хамовниках после решения суда о ее выселении, пишет Telegram-канал «112». 


Мосгорсуд постановил, что Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы. 


Telegram-каналы публикуют видео, которое, предположительно, снято у теперь уже бывшего дома артистки. Утверждается, что Долина уехала из квартиры на внедорожнике в сопровождении некоего мужчины. 


Ранее Верховный суд отменил судебные акты нижестоящих инстанций по спору между Полиной Лурье и Ларисой Долиной и направил дело на новое рассмотрение. Право собственности на квартиру в столичных Хамовниках было оставлено за покупательницей.

