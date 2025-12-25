Новости
Лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова приговорили к шести годам строгого режима
Он проходил обвиняемым по делу об оправдании терроризма undefined
Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов получил шесть лет строгого режима по делу об оправдании терроризма. Приговор вынес Второй западный окружной военный суд Москвы.


Поводом для преследования политика стали его публикации в поддержку кружка уфимских марксистов, которых обвиняли в создании террористического сообщества. Удальцов и его адвокаты настаивали, что пока уфимцам не вынесен приговор, их нельзя называть террористами, а значит, публикации в их защиту нельзя называть оправданием терроризма.


На заседании обвинение просило приговорить Удальцова к семи годам колонии. Как утверждают СМИ, в ответ на это политик пообещал, что в случае любого тюремного срока он объявит бессрочную «смертельную голодовку».


Сергей Удальцов в 2017 году вышел из колонии, где отсидел 4,5 года за организацию беспорядков на Болотной площади в Москве в мае 2012 года. После этого его неоднократно задерживали за нарушения при организации акций и митингов.

