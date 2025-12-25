Новости
Новости 18+
St
Замглавы Минобороны России Цивилева рассказала, что ветераны СВО получат уникальные для России протезы
18+
По ее словам, этой категории россиян уделяется достаточно внимания undefined
Новости

Замглавы Минобороны России Цивилева рассказала, что ветераны СВО получат уникальные для России протезы

По ее словам, этой категории россиян уделяется достаточно внимания

Ветераны СВО будут обеспечены протезами, разработанными по современной технологии. Об этом рассказала на пресс-конференции, посвященной работе государственного фонда «Защитники Отечества», заместитель главы Минобороны Анна Цивилева. Она также возглавляет этот госфонд.  


«Со следующего года мы внедряем абсолютно новую для нашей страны технику: эндо-эктопротезирование. Это когда мы изготавливаем протез, не просто надевающийся на культю, а вживляющийся в кость. Человек даже с высокой ампутацией имеет возможность иметь конечность, чтобы перемещаться. Это мировая практика, которая только начинает зарождаться во многих странах, а у нас она впервые», — сказала она. 


Отличие эндо-эктопротезов от обычных в том, что последние крепятся к мягким тканям. Это приводит к раздражению кожи, что, в свою очередь, может спровоцировать заболевания — например, коленных суставов.


По словам Цивилевой, протезы, которые уже получают ветераны СВО, позволяют им заниматься даже экстремальными видами спорта, например, горными лыжами и бегом (марафон и полумарафон).


Руководитель госфонда сказала, что ветеранам СВО с ограниченными возможностями уделяется достаточно внимания, принимаются все меры для нормализации их жизни.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#минобороны рф #протез #участники сво #ветеран сво #цивилева
Загрузка...
Загрузка...