Замглавы Минобороны России Цивилева рассказала, что ветераны СВО получат уникальные для России протезы

Ветераны СВО будут обеспечены протезами, разработанными по современной технологии. Об этом рассказала на пресс-конференции, посвященной работе государственного фонда «Защитники Отечества», заместитель главы Минобороны Анна Цивилева. Она также возглавляет этот госфонд.





«Со следующего года мы внедряем абсолютно новую для нашей страны технику: эндо-эктопротезирование. Это когда мы изготавливаем протез, не просто надевающийся на культю, а вживляющийся в кость. Человек даже с высокой ампутацией имеет возможность иметь конечность, чтобы перемещаться. Это мировая практика, которая только начинает зарождаться во многих странах, а у нас она впервые», — сказала она.





Отличие эндо-эктопротезов от обычных в том, что последние крепятся к мягким тканям. Это приводит к раздражению кожи, что, в свою очередь, может спровоцировать заболевания — например, коленных суставов.





По словам Цивилевой, протезы, которые уже получают ветераны СВО, позволяют им заниматься даже экстремальными видами спорта, например, горными лыжами и бегом (марафон и полумарафон).





Руководитель госфонда сказала, что ветеранам СВО с ограниченными возможностями уделяется достаточно внимания, принимаются все меры для нормализации их жизни.