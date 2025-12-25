Казахстан не установил, какая ракета могла поразить пассажирский самолет AZAL

Министерство транспорта Казахстана не определило принадлежность боевой части ракеты, поразившей самолет AZAL. Авиакатастрофа с десятками погибших и раненых произошла год назад.





«В рамках расследования авиационного происшествия были проведены следующие исследования: комплексная (трасологическая, баллистическая, взрывотехническая и пожарная) экспертиза выявленных посторонних металлических предметов (внешние объекты). По результатам экспертизы следов взрывчатых веществ не обнаружено. Повреждения воздушного судна, предположительно, были вызваны поражающими элементами боевой части, однако их принадлежность установить не удалось», — сказано в промежуточном отчете Минтранса республики.





Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в октябре 2025 года назвал две причины авиакатастрофы.





По его словам, во-первых, в небе над РФ находился украинский БПЛА. Вторая причина «заключается в технических сбоях самой системы ПВО России»: две ракеты не поразили самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах от него.





25 декабря 2024 года пассажирский самолет компании AZAL выполнял рейс Баку — Грозный. Он потерпел крушение недалеко от города Актау в Казахстане. На борту в момент авиакатастрофы находились 67 человек. 38 из них погибли, 29 — выжили.