Бойцы СВО шлют поздравления москвичам в спецпроекте «Наступающих с наступающим!»

Жители Москвы присоединились к акции «С наступающим наступающих!». Они записали свои видеопоздравления защитникам и теплые слова. Бойцы из зоны СВО в ответ благодарят людей за пожелания и тоже поздравляют их с Новым годом. Написать участникам спецоперации электронные поздравления и слова поддержки могут все желающие.





Для этого создан раздел «Ваши письма придают сил». Нужно пройти авторизацию на mos.ru. Теплые слова обязательно передадут участникам СВО.





Кроме этого, москвичи могут отправить подарочные наборы к Новому году, средства личной гигиены, теплые носки, варежки, перчатки, термобелье и стельки для бойцов. Сделать это можно более чем в 30 павильонах «Фабрика подарков» проекта «Москва помогает» на площадках проекта «Зима в Москве».





В рамках акции «Ход добра» принимают настольные игры для военнослужащих, находящихся на лечении в госпиталях. Принести также можно детям из новых регионов новогодние сладости, конструкторы, школьные принадлежности, наборы для творчества, а бездомным животным — корм, поводки и наполнители.





Для жителей приграничных регионов можно передать светоотражающие браслеты, наклейки и другие элементы, повышающие видимость в темное время суток. Подарки должны быть новыми, в цельной упаковке и с ярлыками, а кондитерские изделия — со сроком годности не менее трех месяцев.