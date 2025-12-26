Новости
Трамп заявил о «смертоносном ударе» по ИГИЛ в Нигерии

Военный министр США Пит Хегсет сообщил, что Пентагон готовится к новым действиям «в защиту христиан»

Американские военные ударили по боевикам ИГИЛ* (ИГ) в Нигерии в ответ на «убийства христиан в невиданных масштабах», заявил президент США Дональд Трамп. 


«Под моим руководством наша страна не позволит процветать радикальному исламскому терроризму. Да благословит Бог нашу армию! И с Рождеством всех, включая погибших террористов. Таких будет еще больше, если истребление христиан продолжится», — написал американский президент в Truth Social. 


Африканское командование ВС США сообщило, что удар нанесен в штате Сокото на севере Нигерии в координации с властями страны. Пентагон опубликовал кадры запуска ракеты с корабля. 


«Убийство невинных христиан в Нигерии и где бы то ни было должно быть немедленно прекращено. Военное министерство готовится к действиям», —написал военный министр США Пит Хегсет. 


Христиане составляют чуть меньше половины населения Нигерии (вторая половина — мусульмане). Трамп говорил, что в африканской республике происходит «геноцид» христиан. Власти Нигерии отвергли обвинения в религиозных преследованиях, заявив, что террористы нацелены как на христиан, так и на мусульман. С начала года от рук боевиков в стране погибли более восьми тысяч человек.


* ИГ, ИГИЛ, Исламское государство — международная террористическая организация, запрещенная в России.

